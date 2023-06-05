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Görevi devralan Bakan Güler'den terörle mücadele vurgusu

Milli Savunma Bakanlığına atanan Yaşar Güler, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Hulusi Akar'dan devraldı. Bakan Güler, terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 20:07, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 20:07
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Görevi devralan Bakan Güler'den terörle mücadele vurgusu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Hulusi Akar'ın yerine Milli Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler atandı. Güler, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

"Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız bütün dünya olmuştur"

Törende konuşan Hulusi Akar, küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahede etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu hassas dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız da bütün dünya olmuştur. Buna bağlı olarak da silahlı kuvvetlerin ve bakanlığın görev ve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını icra etmiştir" diye konuştu.

"Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş ve terör koridoru da parçalanmıştır"

Akar, görev süresi boyunca hudutların korunduğuna ve bununla ilgili olarak kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Terörle mücadele çerçevesinde 'terörist neredeyse hedef orası' vizyonuyla hareket edildiğini belirten Akar, "Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere Mehmetçik ulaşmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş ve terör koridoru da parçalanmıştır. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimiz korundu, hiçbir oldu bittiye izin vermedik" açıklamasında bulundu.

"Amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, görev değişiminin bir bayrak değişimi olduğunu belirterek, "Şahsıma tevdi edilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır. 49 yıl önce şeref ve onurla taşıdığım üniformamı alnımın akıyla çıkarmamın onurunu yaşarken, Milli Savunma Bakanı gibi önemli bir göreve layık görülmenin de haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyim" şeklinde konuştu.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Görev sürecince önceliğinin terörle mücadele olacağını bildiren Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hudut güvenliğimiz alınmış mevcut tedbirleri her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst düzeyde sürdürülmeye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modern harp araç, gereç sistemleriyle donatılması kapsamında bakanlığımızın tüm imkan ve kabiliyetleri, birbirinden kıymetli savunma sanayii projelerimizin en kısa sürede hayata geçirilmesi için seferber olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içinde, kutsal vatan topraklarımız ile Mavi ve Gök Vatan'ın güvenliği başta olmak üzere ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz" diye konuştu.

Tören, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.

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