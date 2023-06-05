Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında

Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ve yeni kabinenin kurulmasının ardından gözler, öncelikli düzenlemelere çevrildi.

Kurban Bayramı tatiline kadar yapılacak düzenlemelerle ağırlıkla ekonomi alanında adımlar atılması bekleniyor.

Yeni Meclis ve kabinenin ilk düzenlemeleri, milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren zamlar olacak.

MEMURA İŞÇİ MODELİ

Yılbaşında yüzde 30 artan memur maaşlarında da düzenleme bekleniyor.

Seçimden önce imzalanan toplu sözleşmeyle, en düşük işçi maaşı 22 bin liraya yükselmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Benzer bir adımın memur maaşları için de atılacağı ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Düzenlemeyle en düşük memur maaşının 15 bin liraya yükseltileceği, enflasyon farkı ve refah payının da eklenmesiyle en düşük maaşın 22 bin liraya ulaşması bekleniyor.

DÜZENLEME OLMAZSA YÜZDE 6

İlave bir düzenleme yapılmazsa memurlar, Temmuz'da toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam alacak.

ENFLASYON FARKI

Yüzde 8'in üstünde gerçekleşen Ocak-Temmuz dönemi TÜFE artışı kadar da enflasyon farkı maaşlara eklenecek.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Emekliler için ise refah payı da eklenen bir kademeli zam için çalışmalar sürüyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesiyle birlikte prim gün sayısı çok farklı olan 9.5 milyon emekli, aynı maaşı almaya başladı.

Emekli örgütlerinin tepkisi üzerine seçim öncesinde yapılan açıklamalarda, Temmuz ayı için kademeli zam planlandığı duyuruldu.

Buna göre; 10, 15, 20 bin liraya kadar olan emekli maaşları için ayrı; 20 bin liranın üstündeki emekli maaşları için farklı oranlarda zam uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

Memur ve emekli zamlarının yanısıra asgari ücret artışı için de bir hazırlık yapılıyor.

Asgari ücret, yılbaşında 2023'ün tamamında geçerli olacak şekilde belirlense de 2022'de olduğu gibi Temmuz ayında da zam yapılacak.

Ocak ayında net 8 bin 506 Lira'ya yükselen asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yüzde 25'in üzerinde bir artışla 11 bin liraya yaklaşması anlamına geliyor.