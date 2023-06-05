Yargıtay kararını verdi: Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yargıtay kararını verdi: Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesine yönelik verilen kararın onanmasına hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 22:20, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 22:21
Yazdır
Yargıtay kararını verdi: Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, asıl ve birleşen davada, davalıların avukatları tarafından temyiz dilekçelerinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

- Taksici eylemleri ve dava süreci

İstanbul'da 2014'te kullanılmaya başlanan ve Türkiye'de 5 milyon kullanıcı tarafından hizmet alınan Uber'le ilgili İstanbul'daki taksiciler adına Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası yetkililerince, İstanbul 10 ve 11. Asliye Ticaret Mahkemelerine, Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talepli "haksız rekabet" davaları açılmıştı.

Davacılar ayrıca ABD'deki şirket Uber Technologies Inc'in faaliyetlerinin durdurulmasını da talep etmişti. Taksicilerin dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilerek, taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçilmesi, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm faaliyetlerinin durdurulması istenmişti.

Davaların daha sonra birleştirildiği İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, bilirkişi raporlarının alındığı ve tartışmaların yaşandığı yargılama süreci sonunda 16 Ekim 2019'da nihai kararını vermiş ve Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebini kabul etmişti.

Mahkeme heyeti, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, haksız rekabetin men edilmesine, Uber hizmetlerinin sunulduğu "www.uber.com" ve Uber mobil uygulamaları ile Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine hükmetmişti.

Kararla Türkiye'de Uber'in faaliyetleri durdurulmuştu. Verilen kararın bozulması için ise temyiz yoluna başvurulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber