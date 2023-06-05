İsrail askerlerinin başından vurarak yaraladığı Filistinli bebek hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde, 1 Haziran Perşembe günü babasıyla İsrail kurşunlarının hedefi olan 2,5 yaşındaki Muhammed bebek, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından vurulmasının ardından tedavi için İsrail'deki Sheba Tel HaShomer Hastanesine kaldırılan bebeğin cenazesinin Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksine nakledileceğini bildirildi.

- Ne olmuştu?

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a ateş eden Filistinlileri bulmak gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem Temimi de omzundan yaralanmıştı.

Ağır yaralanan bebek, İsrail güçleri tarafından helikopterle İsrail'deki Sheba Tel HaShomer Hastanesine nakledilirken, babası ise Filistin tarafında tedavi altına alınmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerinin saldırganları bulmak için arama başlattığı sırada, 2 yaşındaki bebek ve babası olan iki Filistinli sivilin, "İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandığının ortaya çıktığı" kaydedildi.

Henüz 2 yaşındaki bir bebeği başından vurarak ağır şekilde yaralayan İsrail ordusu, olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada, "Filistinli bebek için üzgün olduklarını" ifade etmekle yetinmişti.

Tedavi gördüğü Ramallah'taki El-İstişari Hastanesinde AA muhabirine konuşan Filistinli baba Heysem Temimi ise Filistinli silahlı bazı kişilerin Yahudi yerleşim birimi yönüne ateş açması üzerine İsrail ordusunun buna misilleme yaptığı iddiasını yalanlamıştı.

Temimi, "Öncesinde herhangi bir silah sesi duymamıştık. İlk olarak İsrail askerleri evime ateş açtı. Bir akrabamızı ziyaret etmek için evden çıkıp aracımıza bindiğimiz sırada üzerimize ateş açıldı ve bu olay yaşandı. Aracı ters istikamete sürmeye çalıştım ancak ikinci kez ateş açıldı." demişti.