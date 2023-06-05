Savunma Sanayi Başkanlığına atama yapıldı

Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Bakan Işıkhan: Önceliğimiz çalışanın refahı olacak
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Ekonomi yönetiminin 5 yıllık ajandasında neler var?
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Amasya'da selde kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Dış politikada yeni rota: Ankara güç odağı olabilir
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Bakan Yusuf Tekin, ilk toplantısını gerçekleştirdi
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Bakanlık haberini önceden aldılar
Bakanlık haberini önceden aldılar
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
TBMM'de yeni başkan seçimi ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'ilk mesai' paylaşımı
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Üç ilde de okullar şiddetli yağış nedeniyle tatil edildi
Emekliye kademeli zam geliyor
Emekliye kademeli zam geliyor
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Maaş zammı için belirleyici olan enflasyon verisi bugün açıklanıyor
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Mehmet Şimşek'ten refahı artırma sözü: Önünde 8 kritik konu var
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Türk askeri Kosova'da 'denge'yi koruyacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Savunma Sanayi Başkanlığına atama yapıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır.

Haber Giriş : 05 Haziran 2023 22:41, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 23:26
Yazdır
Savunma Sanayi Başkanlığına atama yapıldı

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün'ü atamıştır.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde, doktora eğitimini ise New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut'ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yaptı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Haluk Görgün, 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Görgün, 2013 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asosye üyesi olarak seçildi.

Görgün, Kasım 2014 - Nisan 2018 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yatı. Rektörlüğü sırasında üniversite-sanayi iş birliğinde yaptığı öncü katkıları sebebiyle farklı kuruluşlarca düzenlenen organizasyonlarda 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Yılın Rektörü seçildi.

Bilişim Vadisi'nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Görgün, TÜBİTAK ve YÖK'te de birçok komisyon ve kurulda görev aldı. Kurulmasında katkısı olduğu Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Görgün, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve OSTİM Teknik Üniversitesi gibi birçok kurumda mütevelli heyeti üyeliğini de sürdürmektedir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale/bildirisi, yayın editörlüğü ve projeleri bulunan Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017'de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçildi ve aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verildi.

ÖZEL YAŞAMI

Haluk Görgün, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber