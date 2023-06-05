Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti
Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 23:11, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 23:12
Altındağ ilçesi Siteler semtindeki bir oto tamir dükkanında, Harun Yıldız'ın (13) üzerine yük asansörü düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Harun Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.