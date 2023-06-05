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Ayancık'ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 23:58, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 23:59
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Ayancık'ta sağanak nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Ayancık ilçesinde 6 Haziran Salı günü tüm resmi ve özel okullar ile halk eğitim merkezi kurslarında eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

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