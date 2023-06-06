6 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
6 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yapacak.
(TBMM/11.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 38'inci ve sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçları yapılacak.
(Sivas/17.00/İstanbul/17.00/20.00)
2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur rövanşında Orduspor 1967 ile Karaman FK karşı karşıya gelecek.
(Ordu/20.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00)
4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.
(Paris)