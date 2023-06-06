3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı

- FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü, kontörlü ya da sabit hatlar üzerinden söz konusu terör örgütü mensuplarıyla irtibat kurdukları tespit edilen ve örgüt üyesi olduklarına dair başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, birinin de halen görev yapan polis memuru olduğu belirtildi.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Henüz yakalanamayan 4 şüpheliden 3'ünün yurt dışında bulunduğu öğrenildi.