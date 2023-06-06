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Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı

TSK ve MİT'te, 13 Mayıs'ta yani 14 Mayıs seçimlerinden 1 gün önce 15 Temmuz gecesine benzer hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre saat 13.00'te Çanakkale'deki MİT ofisine giden Binbaşı S.T., bir darbe hazırlığı olduğunu iddia etti. Tüm kışlalarda alarm durumuna geçildi. Ancak ifadesi alınan S.T'nin yalan söylediği anlaşılınca rahat bir nefes alındı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 07:37, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 07:40
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Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 14 Mayıs'taki seçimlerden 1 gün önce, 15 Temmuz benzeri bir gerilim ve hareketlilik yaşadığı ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgiye göre, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sularında Çanakkale'deki MİT Bölge Müdürlüğü'ne giden Deniz Binbaşı S.T., Türkiye'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine benzer bir kalkışmayla karşı karşıya olduğu ihbarında bulundu.

KIŞLALARA GİRİŞ KISITLANDI

Daha önce 15 Temmuz tecrübesi yaşandığı için ihbar çok ciddiye alındı. Hem MİT hem Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı alarma geçti. Cumhurbaşkanlığı bilgilendirildi. Bütün kışlalar ve üsler tek tek arandı, olağan dışı bir durum olup olmadığı soruldu. Kışlalara girişler kısıtlandı.

TUĞAMİRALİ SUÇLADI

İhbarcı Binbaşı S.T. darbe olabileceği iddiasında bulunurken Tuğamiral T.E.'yi işaret etmişti. Kışlalar tek tek kontrol edilirken bir taraftan da ihbarcı S.T.'nin ve Tuğamiral T.E.'nin durumu araştırılıyordu. Ancak uzmanlarca ifadesi alınan S.T.'nin yalan söylediği kısa sürede anlaşıldı ve ruh sağlığıyla ilgili şüpheler oluştu.

TEDBİRLER 28 MAYIS'A KADAR SÜRDÜ

MİT ve TSK rahat bir nefes aldı. Buna rağmen askeri üslerde ve birliklerde tedbirler 28 Mayıs'a kadar, yani Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına kadar devam etti. Mesai ve nöbet durumları tekrar gözden geçirildi. Kışlalara girişteki kısıtlamalar da sürdü.

15 TEMMUZ'DA BENZER İHBAR YAPILMIŞTI

15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden saatler önce Pilot Binbaşı H.A. Ankara'da MİT'in Yenimahalle'deki kampüsüne giderek Kara Havacılık'taki hareketlilikle ilgili ihbarda bulunmuştu. H.A. helikopterlerle MİT karargahının basılacağını ve kendisine de MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kaçırma görevi verildiğini söylemişti. H.A. darbeden emin olmamakla birlikte üste büyük bir faaliyet olduğuna, hatta darbe girişimi bile olabileceğine dikkat çekti. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan o dönemki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı bilgilendirip TSK alarma geçince, FETÖ'cüler gece yarısı yapmayı planladıkları darbeyi erkene almıştı.

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