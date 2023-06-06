Enflasyon 1,5 yıl önceki seviyeye indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59 ile son 17 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,76 ile son 24 ayın en düşük seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,51 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda 46 puanlık düşüş oldu.

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ ENFLASYONU MAKASI KAPANDI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2022'nin ekim ayında yüzde 157,69 ile zirveyi görerek TÜFE enflasyonunun yaklaşık iki katına çıkmıştı. Mayıs ayıyla birlikte yıllık üretici ve tüketici enflasyonları arasındaki fark 1,17 puana kadar indi. ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın kapanması gelecek dönemde enflasyonda artış olmayacağının en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin mayısta aylık bazda yüzde 0,07 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye gerileyeceğini hesaplamıştı.

SIFIR FİYAT YÖNTEMİ

Öte yandan TÜİK, konut doğal gaz abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadarki fatura kullanım bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik karar doğrultusunda, TÜFE kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınacağını duyurmuştu. Buna göre, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulandı.

Zam şampiyonu patates

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 37,1 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Patates ve bazı yumru bitkilerin fiyatlarındaki artışı yüzde 18,87 ile çocuk giyimi, yüzde 15,51 ile erkek giyimi ve yüzde 10,56 ile kadın giyimindeki artışlar izledi. Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,5 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,04 ile taze meyveler, yüzde 7,54 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 7,07 ile paket turlar, yüzde 6,51 ile içkiler, yüzde 6,17 ile kümes hayvanları eti yer aldı.

Doğal gaz ücretsiz

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile şehir gazı ve doğal gazda oldu. Şehir gazı ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 17,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 6,40 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,22 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 3,82 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,82 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 0,65 ile tereyağı, yüzde 0,37 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,21 ile makarna çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,12 ile diğer katı ve sıvı yağlar ürünlerinde görüldü.