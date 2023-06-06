TBMM Başkanı seçimi için yarın Genel Kurul toplanacak

Meclis başkanı adaylığı için başvurular bugün gece yarısına kadar sürecek, yarın ise oylama yapılacak.

Meclis Başkanı seçimi için ilk iki turda 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu oy oranı yakalanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk meclis başkanı seçimi için yeterli olacak.

Sonrasında meclis başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirleri de belirlenecek.

Danışma Kurulu da, komisyonlar ve Başkanlık Divanı'ndaki dağılımı belirlemek için toplanacak. Onu, kontenjanlarına göre komisyonlarda görev yapacak milletvekillerinin belirlenmesi takip edecek.

Yarın, yeni atanan bakanların da Meclis Genel Kurulu'nda yemin etmesi bekleniyor.

AK Parti ve MHP'nin adayı Kurtulmuş oldu

TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.