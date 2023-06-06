Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilli listeleri ile başladığı değişim sürecini önce grup yönetimi ve kabine ile devam ettirdi, ardından da bürokrasiye yapacağı dokunuşlarla sürdürecek. Edinilen bilgilere göre, yeni atanan bakanlardan çalışacakları isimlerle ilgili alternatifli liste çıkarılması istendi. Bu kapsamda, bakan yardımcıları başta olmak üzere, üst düzey bürokraside köklü değişiklikler bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra, 3 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde üst düzey bürokratların görev süresi, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi ile sınırlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yemin ederek göreve başlaması ile birlikte bu bürokratların görev süreleri de tamamlanmış oldu.

YÜCEL KAYAOĞLU-