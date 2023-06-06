Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime ara verildi
Ordu'da sel ve heyelan riskine karşı taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 09:25, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 09:26
Vali Tuncay Sonel, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde şiddetli yağış beklendiğini belirtti.
Sel ve heyelan riskine karşı tedbir amacıyla, kent genelinde 2 bin 223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitimine bugün ara verildiğini bildiren Sonel, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.