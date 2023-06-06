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Emekli ve memura zam ne kadar olacak?

Haziran enflasyonu yüzde 1 ya da 2 çıkarsa temmuzda memur emeklilerine enflasyon farkı dahil yüzde 14-15, diğer emeklilere yüzde 16-17 aralığında zam yapılacak. Ücretsiz doğalgaz enflasyona sıfır olarak yansıtılıp TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı 6 aylık zam oranları yüzde 20'ler civarında gerçekleşebilecekti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 09:40, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 09:41
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Emekli ve memura zam ne kadar olacak?

Emekli ve memur zam oranlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk 5 aylık tüketici enflasyonu da milyonlarca emekli ile memurların enflasyon farkı ile 6 aylık zam oranını büyük ölçüde ortaya çıkardı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti.

Haziranda TÜFE'nin yüzde 1 veya yüzde 2 gerçekleşmesi ve ilave refah payı verilmemesi halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 14.25-15.38, diğer emeklilere de yüzde 16.41-17.56 oranlarında zam yapılacak. Yılın başında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 toplu sözleşme zammı, 8.48 puan enflasyon farkı ve 13.52 puan da refah payı olmak üzere toplam yüzde 30 zam yapılmıştı. Eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da 14.6 puan refah payıyla birlikte yine yüzde 30 olmuştu. Temmuz ayında memur ve emeklilerine yüzde 6 toplu sözleşme zammının yanı sıra haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yüzde 7.79'luk enflasyon farkı dahil yüzde 14.25 zam; yüzde 2 çıkarsa yüzde 8.85 enflasyon farkı dahil toplam yüzde 15.38 zam yapılacak. Bu durumda en düşük memur emekli aylığı 7 bin 782 liradan en fazla 9 bin 14 liraya çıkacak.

TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı %20'lere çıkabilirdi

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık gerçekleşen enflasyon kadar zam alacağı için haziran TÜFE'nin yüzde 1 ya da 2 çıkması durumunda zam oranı yüzde 16.41-17.56 seviyelerinde olacak. İlave artış yapılmazsa halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı en fazla 8 bin 817 lirayı görecek. Seçim öncesi verilen ücretsiz doğalgaz müjdesi enflasyona sıfır olarak yansıtılıp TÜFE aşağı çekilmemiş olsaydı 6 aylık zam oranları yüzde 20'ler civarında gerçekleşebilecekti.

Gözler refah payında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimlerin öncesinde en düşük memur maaşını temmuzda 22 bin liraya çıkaracağının, emekli aylıklarını da bu oranlarda arttıracağının sözünü vermişti. Bu sözün temmuzda yerine getirilmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon artışının çok üzerinde bir refah payı devreye girecek. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılabilmesi için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil yüzde 75 civarında zam yapılması gerekiyor. Yüzde 60'ı bulan bu refah payının tüm emeklilere de aynı şekilde uygulanması bekleniyor.

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