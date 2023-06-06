Konya'da 8'i polis 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tarafları ayırmaya çalışan polise mukavemet gösterdikleri belirlenen Durmuş B, Emrah T. ve Gökhan Ö. ile kavgaya karışan Çağlar B. ve iş yeri sahibi Aydın Ö. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Durmuş B, Emrah T, Gökhan Ö. ve Çağlar B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Aydın Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılan Sadettin K, Mehmet Ü, İlker T. ve Özkan T'nin alkollü olarak geldikleri iş yerinde küfürlü konuştukları için Çağlar B. tarafından tabancayla vurularak yaralandıkları, polise mukavemet edenlerin de yaralananların arkadaşı oldukları öğrenildi.

Ereğli ilçesi İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısındaki bir çorbacıda 4 Haziran'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışan 8 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmış, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.