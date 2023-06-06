Kızılelma, havacılık tarihinde ilkleri başardı

KIZILELMA ve AKINCI'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldı.

İstanbul semalarında KIZILELMA ile AKINCI, aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

Atatürk Havalimanı'nda 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST'te, bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı.

KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST 2023 boyunca her gün AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden KIZILELMA'nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

TEKNOFEST 2023'ün son günü olan 1 Mayıs'ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti.

Dünya havacılık tarihinde yeni bir çağın şafağı olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

2024 yılında seri üretim

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG ANADOLU'dan ilk uçuş 2025'te

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.

TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda yüz binden fazla vatandaş Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.

Rekor sürede uçtu

Baykar'ın öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti.

Burada yer testlerini başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

Akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. KIZILELMA, düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

NATO ve AB ülkelerinin semalarında

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Son olarak Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

30 ülkeye ihracat

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.