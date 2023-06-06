Ulaştırma ve haberleşmede yeni yatırımlar yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında ve iletişim altyapısında yatırımlar devam ederken, planlanan otoyolu projeleri tamamlanacak, demir yolu ise yeni dönemin öncelikli yatırım alanı olacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, seçimlerin sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasının ardından Bakanlıklarda görev devir teslimleri yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıkladı. Uraloğlu ilk etapta, Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek tamamlayacaklarını vurguladı.

AK Parti'nin seçim öncesi açıklanan "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" başlıklı beyannamesi de gelecek dönemde ulaştırma ve haberleşme altyapısında yapılacak yatırımlara, hayata geçirilmesi hedeflenen projelere yönelik ana başlıkları içeriyor. Söz konusu hedeflere ulaşmak için hangi adımların atılacağı, yol haritası ve takvim ise Bakan Uraloğlu'nun yapacağı açıklamalarla netleşecek.

Beyannameye göre, ulaştırma alanında kara yollarında yolcu taşımacılığında daha hızlı ve daha güvenli ulaşım sağlanması hedefiyle, 2028 yılına kadar 1760 kilometre, 2029-2035 yıllarında ise 3 bin 767 kilometre yeni otoyol inşası gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, emisyon salınımının yoğun olduğu sektörlerden olan ulaştırmada, yatırımlar yeni teknolojiler en üst düzeyde kullanılarak ve yeşil dönüşüme uyumu dikkate alınarak tasarlanacak, akıllı ve sürdürülebilir ulaşım uygulamaları geliştirilecek.

Kara yolunda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulamaları yaygınlaştırılacak. Taşımacılıkta kullanılan yetki belgelerinde sadeleştirmeye ve dijitalleşmeye gidilecek.

İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi için artan ticari ve sanayi faaliyetleriyle kara yolu yük taşımacılığında taşınan yük miktarı artarken, tüm taşıma modları içindeki kara yoluyla taşınan yük oranını yüzde 72'den özellikle demir yolu taşımacılığının kapasite ve etkinliğini artırma yoluyla yüzde 57'lere düşürülecek.

- Havalimanı sayısı 61'e çıkacak

Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak.

Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.

Hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarda, kaliteli, etkin, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknolojiye sahip altyapı ve sistemlerle nitelikli insan gücüne dayalı, sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, tüm paydaşlara açık ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip havacılık sektörü dünya lideri haline getirilecek.

- Türkiye demiryolları yatırımları ile lojistik üs olacak

Türkiye'yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak.

Hızla devam edecek demir yolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı için 2028'e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana-Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana-Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı-Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek.

Ayrıca, İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren açılışının da 2028'e kadar yapılması hedefleniyor.

Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı da hizmete sunulacak projeler arasında yer alıyor.

- 52 il YHT ve HT ile birbirine bağlanacak

Hizmete açılacak Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip il sayısı 2053'e kadar 8'den 52'ye yükseltilecek.

Demir yolu taşımacılığını artırmak amacıyla lojistik merkezlere, fabrikalara, OSB'lere, madenlere ve limanlara bağlantı sağlayacak iltisak hattı yatırımları gerçekleştirilecek.

Yıllık 38 milyon tonla yüzde 4 olan demir yolu yük taşımacılığının payı, 2028'e kadar 146 milyon tonla yüzde 11,24'e, 2035'e kadar 306 milyon tonla yüzde 20,12'ye ve 2053'e kadar 448 milyon tonla yüzde 22'ye çıkarılacak. Yıllık 19 milyon yolcuyla yüzde 1 olan demir yolu yolcu taşımacılığı payı, 2028'e kadar 97,9 milyon yolcuyla yüzde 4,15'e, 2035'e kadar 145,67 milyon yolcuyla yüzde 5,31'e ve 2053'e kadar 269,8 milyon yolcuyla yüzde 6,2'ye çıkarılacak.

TÜRASAŞ'ın ürettiği Milli Tren Setleri üretimi çalışmalarından edinilen tecrübelerle Hızlı Tren Seti proje çalışmalarına devam edilecek.

Milli tasarım ve ileri teknoloji ile Elektrikli Ana hat lokomotif üretiminde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için çalışmalara devam edilecek.

- Lojistik merkez sayısı 26'ya çıkarılacak

Türkiye'yi orta koridorda lojistik üs haline getirme hedefiyle, lojistik merkez sayısı 13'ten 26'ya çıkarılacak, Tekirdağ, Mersin, İskenderun ve Kocaeli illerinde 4 yeni kuru liman yapılacak.

Mevcut 13 lojistik merkeze ilaveten 2028'e kadar Habur, Kemalpaşa, Sivas, Karaman, Tatvan Bitlis, Mardin, Yeşilbayır İstanbul, Çerkezköy Tekirdağ, Bozüyük Bilecik, Boğazköprü Kayseri, İyidere Rize, Filyos ve Çandarlı Lojistik Merkezleri hizmete açılacak.

Ülkenin ana sanayi ve ticaret merkezleri, büyük limanlarla önemli kara ülke sınırı geçiş noktaları çok modlu ana ulaştırma koridorlarıyla birbirine bağlanacak.

Karadeniz Bölgesi'nin Güneydoğu ve Akdeniz Bölgesi'ne bağlanması için çok modlu kuzey-güney ana koridorları geliştirilecek.

İstanbul Boğazında yaşanan gemi trafiğinin azaltılması, seyir emniyetinin sağlanması ve ülkenin jeopolitik konumundan kaynaklı gücünün daha artması amacıyla hayata geçirilecek Kanal İstanbul Projesinin bağlantı yollarına ve altyapı çalışmalarına hızla başlanacak.

- 5G tüm nüfusu kapsayacak, 6G çalışmaları başlayacak

İnternet altyapısının dünya standartlarına uygun şekilde geliştirme çalışmalarına hızla devam edilecek, saniyede 100 megabit internet hizmeti her eve ulaştırılacak. 5G teknolojisiyle yüzde 100 oranında nüfus kapsaması sağlanacak, 6G teknolojisine yönelik çalışmalar yapılacak.

Fiber geniş bant abone yoğunluğu uzun vadede tüm Türkiye'yi kapsayacak hale getirilecek. Planlanan 67 milyar dolarlık haberleşme yatırımlarıyla, kısa vadede mobil geniş bant abone yoğunluğu yüzde 100'e çıkarılarak her eve yüksek hızlı internet hizmeti ulaştırılacak.

Fiber optik alt yapısı mümkün olan alanlarda ortak yatırımlar maliyet etkinliği teşvik edilerek güçlendirilecek.

Genişleyen uydu filosu ve uluslararası iş birlikleriyle Türkiye, küresel ölçekte hizmet verebilen dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen birine dönüştürülecek.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A bu yıl uzaya fırlatılacak.