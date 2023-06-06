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Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı. Ekşi, yeni sistemin maliyetinin 2 milyon euro olduğunu belirtti. Peki, yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 11:30, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 11:32
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Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.

STAT EKRANINA DA YANSITILACAK

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

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