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Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Tufanbeyli İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz evinde ölü bulundu

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 11:48, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 11:49
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Jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli olan ancak ailesi yanında olmayan Jandarma Karakol Komutanı Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi geldi. Bunun üzerine komşuları hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler içeri seslendi. Ancak kimsenin ses vermemesi üzerine polis eve girince Boyraz'ı kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Boyraz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Boyraz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

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