Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
Şüpheliler arasında zabıtalar ve iş insanları yer alıyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 13:07, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 14:22
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik takip sonrası belediyeye düzenlenen operasyonda 5'i zabıta olmak üzere aralarında iş insanlarının bulunduğu 20 zanlı gözaltına alındı.