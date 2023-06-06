Adliyede işitme engellilerin 'sesi' oluyorlar

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı "engelsiz adliye" ilkesi kapsamında adliyede görev yapan işaret dili tercümanı aracılığıyla işitme engellilerin adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Engellilerin adli süreçler hakkında kolay bilgi almaları ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmeleri için hayata geçirilen "Engelsiz Adliye Projesi" ile adliyelerde engelsiz iletişim ortamı yaratılması sağlanıyor.

Proje kapsamında, işitme engellilerin genel özellikleriyle ilgili bilgi ve beceri, işaret diline ilişkin temel kavramlar, adli kavramların işaret dilinde gösterilmesi konularında eğitim alan personel, adliyeye gelen işitme engellileri yönlendirmek ve karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek için çalışıyor.

Projenin uygulandığı Ankara Batı Adliyesi'nde hizmet veren Türk işaret dili tercümanı Mehmet Çiftçi, işitme engellileri adliye kapısında karşılayarak, tüm adli süreçlerinde yanlarında oluyor.

Çiftçi, AA'ya yaptığı açıklamada, Ankara Batı Adliyesinin "erişebilirlik" sertifikası bulunduğunu, adliyeye gelen engelli vatandaşların girişten itibaren gidecekleri birime kadar kullanabilecekleri alanlar olduğunu belirtti.

Batı Adliyesinde işaret dili sertifikasına sahip 29 personelin görev yaptığını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Personelimiz aracılığıyla adliyeye gelen işitme engelli vatandaşlara hizmet vermekteyiz. İşitme engelli vatandaşın adliye içindeki işlemlerinin tamamlanmasında kendisine bizzat ilgili personel eşliğinde refakat edilerek ve kendisini güvende hissettirerek adliyeden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlamaktayız. Bilindiği üzere 7 Haziran Türk İşaret Dili Günü. Biz de adliye olarak işitme engelli vatandaşlarımızın yanında bulunmaktayız ve onlara her açıdan destek vermekteyiz."