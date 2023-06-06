Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı

Bekçilik sınav yerleri ve tarihi açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından duyurdu

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri açıklanmıştır.



💻Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/fGfpE4w4pu pic.twitter.com/ZurYwdcvsv Polis Akademisi (@paedutr) June 6, 2023

PAU'nun paylaşımında: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yerleri ve tarihleri açıklanmıştır. İfadelerine yer verildi

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