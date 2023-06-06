Kırgızistan'da yasa dışı yollarla hükümeti devirmeye çalışan grubun ses kaydı yayınlandı

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun üyelerinin tutuklanmasının ardından bu kişilere yönelik yüz yüze ve telefon görüşmelerinin 1,5 dakikalık ses kaydını paylaştı.

Ses kaydında adı geçen Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova, aktivistleri ile yaptığı konuşmada, daha fazla kişiyi devşirmeye yönelik çağrılar yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Değişim olacak mı yoksa böyle mi sürecek? Ben sizin fikrinizi almaya geldim. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl olsa karışıklık olacak. Bu durumda biz ne yapacağız? Adamlarımız var. Her adamın arkasında en az 10 kişi daha var. Para karşılığında (sokaklara) çıkmaya hazır olanlar var. Bize çıkacak kişilerin tam sayısı lazım."

Ülkede 5 Haziran'da yapılan operasyonlarda 30'dan fazla kişi gözaltına alınmış, ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile 4 aktivist tutuklanmıştı.