Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın: Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok

Mehmet Şimşek'ten ilk hamle: Bazı isimlerle yollarını ayıracak!
Mehmet Şimşek'ten ilk hamle: Bazı isimlerle yollarını ayıracak!
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Ücretsiz Online KPSS Lisans Deneme Sınavı!..
Sponsorlu İçerik
Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav yerleri ve tarihi açıklandı
Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
Belediyede 'rüşvet' operasyonunda 20 zanlı gözaltına alındı
Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 21,52 seviyesinden işlem görüyor
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek
Apple ürünlerine zam geldi
Apple ürünlerine zam geldi
Emekli ve memura zam ne kadar olacak?
Emekli ve memura zam ne kadar olacak?
Gram altından yeni rekor geldi
Gram altından yeni rekor geldi
DEVA ile Gelecek Partisi birleşiyor!
DEVA ile Gelecek Partisi birleşiyor!
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Başkent'te 2 FETÖ soruşturmasında toplam 30 kişiye gözaltı
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Değişim sırası bürokraside: Yeni kabineye yeni isimler
Motorine büyük zam geliyor
Motorine büyük zam geliyor
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Yenişafak: Seçimden bir gün önce darbe ihbarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Akif Çağatay Kılıç atandı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
3'ü muvazzaf asker, 1'i halen görevde polis toplam 23 FETÖ gözaltısı
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
Emekli ve çalışanların gözü Temmuz ayında
MİT Başkanlığına atama yapıldı
MİT Başkanlığına atama yapıldı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Sel bölgesine giden Bakan Yerlikaya'dan iki ile uyarı
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Ak Parti ve MHP'den TBMM Başkanlığı için ortak aday
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj 'milli dış politika' oldu
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Piyasada Mehmet Şimşek rüzgarı devam ediyor
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
Dolar günü rekorla kapattı: 21,25 TL
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
AFAD'dan şiddetli yağış uyarısı: Bu kentlere dikkat!
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Memurların maaş artışında nasıl bir yöntem izlenecek?
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Tekirdağ BB'deki 'depremzede' soruşturmasında 3 yönetici görevinden uzaklaştırıldı
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
Bakan Şimşek, MB için önerdiği Gaye Erkan ile görüştü
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
TBMM, 30. Başkanı'nı seçecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın: Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takı dükkanı işleten Z.Ç. (43), bir yıl önce tanıştığı hemcinsinin sürekli tacizine uğradığını ve defalarca polise şikayette bulunduğunu belirterek, "Dayanılmaz hale geldi artık. 'Ya sen öleceksin, ya ben öleceğim' diyor. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 14:40, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 14:41
Yazdır
Hemcinsinin tacizine uğrayan kadın: Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok

Manavgat Fevzipaşa Caddesi'nde takı dükkanı işleten 2 çocuk annesi Z.Ç., yaklaşık bir yıl önce müşteri olarak sosyal medya üzerinden tanıştığı ve daha sonra arkadaş olduğu B.Ö. (30) adlı kadının kendisine aşık olduğunu belirterek tacizde bulunduğunu söyledi. Zeliha Çelik, "Son altı aydır beni sevdiğini söyleyerek, cinsel tacizde bulunmaya başladı. Polise şikayetçi oldum, yine şikayetçi oldum birkaç kere şikayetçi olmama rağmen serbest bırakılıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Bugün şikayet ediyorum, 4-5 saat sonra bırakılıyor yine benim dükkanıma geliyor ve dediği şey şu; 'ya sen öleceksin, ya ben öleceğim'. Yasada beni koruyacak hiçbir şey yok" dedi.

'ARKADAŞIMI, EŞİMİ DOSTUMU TACİZ EDİYOR'

Z.Ç., son şikayetinin ardından polis tarafından gözaltına alınan B.Ö.'nün serbest bırakıldıktan sonra yeniden iş yerinin önüne geldiğini belirterek, "100 metre ileride beni izliyor, işten çıkışımı bekliyor, evime geliyor, dükkanıma geliyor. Arkadaşımı, eşimi, dostumu taciz ediyor, 'ben onu seviyorum, onu istiyorum' diyor" diye konuştu.

'O BANA DEĞİL, BEN ONA BİR ŞEY YAPABİLİRİM'

Sadece erkeğin kadını taciz etmediğini, kadınların da kadınları taciz edebildiğini kaydeden Z.Ç., "Lütfen ben yardım istiyorum. Onun bana bir şey yapabileceğinden değil, belki öfkeyle ben ona bir şey yapabileceğim. Bir şey yapacağım yani, çünkü damarıma basıyor, taciz ediyor. Dayanılmaz hale geldi artık, lütfen buna bir çözüm bulunsun" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber