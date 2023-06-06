Türkiye Uzay Ajansındaki mali hakları düzenleyen CBK'ya iptal kararı

23 numaralı CBK'nın 9/A maddesinin 2. fıkrasıyla Uzay Teknolojileri Uzmanı ve uzman yardımcılarının mali hakları düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemede Uzay Teknolojileri Uzmanı ve uzman yardımcılarının mali haklarının Adalet uzman ve uzman yardımcılarına denk olduğu belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili hükümlerin mülkiyet hakkına ilişkin bir düzenleme içerdiğine, özlük işlerinin de Anayasa'nın 128. maddesi gereğince kanunla düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, CBK ile bu konularda düzenleme yapılmayacağını belirtmiş ve 23 numaralı CBK'nın 9/A maddesinin 2. fıkrasını iptal etmiştir. 6 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararı için tıklayınız.