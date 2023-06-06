Tokat'ta ağaç keserken yaralanan kişi öldü
Tokat'ta kestiği ağacın çarpmasıyla ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 15:06, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 15:07
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kömeç köyünde kestiği kavak ağacı Nail Parlak'a (51) çarptı.
Ağır yaralanan Parlak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parlak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Parlak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.