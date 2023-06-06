Tokat'ta ağaç keserken yaralanan kişi öldü

Parlak'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan Parlak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parlak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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