İBB 3 yıldır Kuzguncuk sahilini kapalı tutuyor

Ak Partili Üsküdar Belediyesinin mücavir alanı içinde olan Kuzguncuk sahil yolu 3 yıldır kapalı durumda. Ancak Kuzguncuk Sahil yolunun İstanbul Büyükşehir belediyesi tarafından yürüme ve bisiklet yolu yapılacağı gerekçesiyle 3 yıl önce kapatıldı. 3 yıldır çalışmalar tamamlanmadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kuzguncuk sahili gibi Kız Kulesi sahil yolunun da 3 ay önce kapatıldığını ve dünyanın en güzel manzaralı yolunun metruk halde bırakıldığını belirtti.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu!

Defalarca gittik, "bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz" dedik ama değişen bir şey yok.

Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz!

Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Hergün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.

Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın."