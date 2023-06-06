Okul bahçesi sular altında kaldı, öğrenciler birbirini sırtladı
Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde başlayan sağanak yağmur sonrası, Yıldızeli İmam Hatip Lisesi sular altında kaldı. Lise öğrencilerinin okula girmekte zorlandığı anlar amatör kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 16:47, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 16:53
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisi artıran sağanak yağış
sonrası ilçede bulunan İmam Hatip Lisesinin bahçesi ve bodrum katı sular altında
kaldı. Bahçesi tamamen sular altında kalan okula girmek isteyen öğrenciler birbirlerini
sırtlarında taşıdı. Yağışın durmasının ardından harekete geçen Yıldızeli Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vidanjör yardımıyla suyu tahliye etmek için kolları
sıvadı. Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği
duyruldu.
Öte yandan yağış tarım arazilerine de zarar verdi. Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Zarar gören tarım arazileri için hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.