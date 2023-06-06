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Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller

TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığına seçimine çevrildi. Çarşamba günü yapılacak seçimler içim şimdiye kadar Meclis'teki partilerden 5 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı seçiminde aday olan milletvekilleri...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 18:17, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 18:19
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Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller

Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek.

Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Şimdiye kadar 5 milletvekili aday gösterildi. İşte Meclis Başkanlığı için aday gösterilen milletvekilleri...

NUMAN KURTULMUŞ
TBMM Genel Kurulunda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

TEKİN BİNGÖL
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

CİHAN PAÇACI
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, "28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜLAY HATİMOĞULLARI ORUÇ
Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM Başkanlığı için Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday gösterdi.

CAN ATALAY
TBMM seçimlerinde 4 milletvekili çıkaran TİP ise cezaevindeki Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı aday gösterdi.

KAÇ OY ALMASI GEREKİYOR
Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.

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