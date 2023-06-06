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Kolu kırıldığı için şikayetçi olmuştu, evinde ölü bulundu

Ataşehir'de Çilem Büşra Yılmaz (32) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın 3 gün önce erkek arkadaşı Serkan Ö. tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 18:35, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 18:37
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Kolu kırıldığı için şikayetçi olmuştu, evinde ölü bulundu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çilem Büşra Yılmaz (32) erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz'ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"ARABAMA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIRKEN SOL KOLUNU KIRMIŞTI"

Gözaltına alınan Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra'nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım. Beni görüntülü aradı. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.

TEK YAŞIYORDU

Komşu Aysel Açıkgöz "Ben namaz kılıyordum. Baktım ışıklar cama vuruyor. Çıktım kapının önüne baktım kalabalık. Ne olduğunu sordum. Pek gidiş gelişimiz yoktu tek yaşıyor diye biliyordum. Sonradan itfaiye sepetini kaldırdılar yukarı, 3 kişi içeri girdi. Çıktıktan öldüğünü söylediler" dedi.

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