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Başkentte forex dolandırıcılığı: 85 milyon TL ve 1 milyon euro vurgun

Ankara ve İzmir illerinde forex yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izinli faaliyet gösterdiklerini beyan ederek 85 milyon TL ve 1 milyon euro vurgun yapan 17 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 19:16, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 19:18
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Başkentte forex dolandırıcılığı: 85 milyon TL ve 1 milyon euro vurgun

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen şahıslara yönelik Ankara ve İzmir illerinde ayrı olarak iki operasyon düzenlendi. Büyük paralar ile forex yatırım yapıldığını gösteren sahte ekran görüntülerini göstererek Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla'da bulunan mağdurlardan 85 milyon TL ve 1 milyon euro tutarında dolandırdıkları belirlendi. Şüpheli şahıslara yönelik düzenlenen 25 Ocak tarihli operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet yarı otomatik makinalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

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