MHP'nin TBMM Grup yönetimi belirlendi
MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi. Grup Başkanvekilliğine Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül getirildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Sermet Atay oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 19:25, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 19:25
MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay; Grup Başkanvekilliğine ise Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.