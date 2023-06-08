Siirt'teki operasyonda jandarma uzman çavuş şehit oldu

Evli ve 1 çocuk babası şehit uzman çavuş Aydın Ceylan'ın Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehidin, Çamdibi köyünde babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'ın yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Ceylan ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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