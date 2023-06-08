Zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Renger tipi zırhlı aracın çarptığı 5 yaşındaki E. A. isimli çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 09:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 09:53
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van güzergahına ilerleyen Yüksekova İlçe jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşa ait araç, 5 yaşındaki E.A isimli çocuğa çarptı.
Olay yerinde ölen 5 yaşındaki E.A'nın cenzesi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, araç sahibi uzman çavuşun gözaltına alındığı iddia edildi.