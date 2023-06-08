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Memur-Sen'den zam açıklaması: Çalışma barışı sarsıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, düzenlemeye ilişkin ayrıntıların kendileri ile paylaşılmadığını belirterek, "Ortak çalışma yapılmalıdır" dedi. Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasında çalışma barışının sarsıldığını ve ücret dengesinin bozulduğunu da söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 14:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 16:37
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Memur-Sen'den zam açıklaması: Çalışma barışı sarsıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, memur maaşlarına temmuzda yapılması beklenen zam ile ağustosta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel arasında çalışma barışının sarsıldığını ve ücret dengesinin bozulduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir.

"Ortak çalışma yapılmalıdır"

Düzenlemenin, hangi maaş kalemlerine, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verileceğini ve Meclisin ilk işlerinden birisinin bu olacağını açıkladığını hatırlatan Yalçın, bu düzenlemenin zamana yayılmaması ve sosyal maliyet oluşmadan tamamlanmasının kamu görevlilerince memnuniyetle karşılanacağını bildirdi.

Yalçın, uzun süredir dile getirdikleri mülakatın kaldırılması konusundaki adımdan memnuniyet duyduklarını belirterek, kamu istihdamında kariyer ve liyakati destekleyecek, verimliliği ve kalitesini artıracak, performansı yükseltecek Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının periyodik olarak en fazla 3 yılda bir gerçekleştirilmesi talebini dile getirdi.

Emekli ve memur maaşı belli oluyor

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