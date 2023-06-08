Bakanlık ve Valilikten 24 kişinin zehirlenmesine ilişkin açıklama

Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Sponsorlu İçerik
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık ve Valilikten 24 kişinin zehirlenmesine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuğun, yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye götürüldüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 22:10, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 23:06
Yazdır
Bakanlık ve Valilikten 24 kişinin zehirlenmesine ilişkin açıklama

Bakanlıktan, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Uşak'ta 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 19 çocuk ile Kadın Konukevi'nde kalan 5 kadın öğle yemeğinin ardından fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 24 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Uşak Valisi Turan Ergün, hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ ve Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran'dan bilgi aldı, daha sonra tedavisi devam eden çocukları ziyaret etti.

Ergün, burada çocuklarla sohbet ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ergün, ilk etapta 9 çocuğun karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye getirildiği söyledi.

Benzer şikayeti bulunan herkesin hastaneye sevkinin gerçekleştirildiğini aktaran Ergün, "Bizler hep birlikte durumu takip ediyoruz. Çocukların durumu iyi. Allah'tan öyle hayati tehlike olacak bir durum yok. Hepsine serum tedavisi yaptılar zaten. Çocukların bir kısmı taburcu edilmişti ama gözlem altında tutulsun diye geri getirdik. Burada çocuk doktorlarımızın kontrolünde olacaklar." dedi.

Ergün, tedavisi tamamlanan 5 kadının hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Bu tür yerlerde çıkan yemeklerin 72 saat numunesi saklanıyor. 72 saat içindeki bütün yemeklerin numuneleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından alındı. Onlar da tahlile gönderildi. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum çocuklarımıza." diye konuştu.

Ergün'e, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber