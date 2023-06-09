İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler

Seçimlerden önce Türkiye'yi terör destekçisi gösteren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Lahey'de yargılatma amacı taşıyan 100'ü aşkın fişleme dosyası hazırlandığı ortaya çıktı. Bu sürece bürokrasi içerisinden ciddi anlamda destek sağlandı. Aralarında devlet kurumları ve STK'lar da dahil farklı kurum ve kuruluştan toplanan kurgu belgelerin yer aldığı dosyalarda, kumpası sağlama almak için montajlı görüntü, fotoğraf ve ses kayıtları da bulunuyor.

Bazı resmi bilgi notları ile evraklar dahil elde edilen belgelerin tahrif edilerek dosyaya eklendiğini söyleyen güvenlik kaynakları, esas amacın AK Parti hükümetini dünyaya terör destekçisi olarak göstermek, özelde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahküm ettirmek olduğunu belirtti.

YILMAZ BİLGEN