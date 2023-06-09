Benzin ve motorine zam geldi

Benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı ortalama 23.92 liraya, Ankara'da 24.34 liraya, İzmir'de 24.37 liraya, Bursa'da 24.34 liraya, Adana'da 24.69 liraya, Diyarbakır'da 25.02 liraya çıktı.

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı ise 22.05 liraya, Ankara'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.63 liraya, Bursa'da 22.54 liraya, Adana'da 22.85 liraya, Diyarbakır'da 23.20 liraya çıktı.

Son zamlarla beraber 2023 genelinde şu ana kadar benzin fiyatı yüzde 23, motorin fiyatı ise yüzde 1 yükselmiş oldu.