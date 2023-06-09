AK Parti 8. Olağan kongreye hazırlanıyor: MKYK'da büyük değişim yolda

AK Parti'nin tüzüğünde 'Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK), iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla büyük kongreyi toplamak zorunluluğu' bulunuyor. AK Parti 7. olağan kongresini 24 Mart 2021 tarihinde toplamıştı. Bu durumda 8. olağan büyük kongre sürecinin 2024 Mart ayına kadar tamamlanması gerekiyor. Yeni döneme kabine ve kritik görevlerde önemli değişikliklerle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkez yönetiminde de büyük bir değişim gerçekleştirmeyi planladığı, bu kapsamda kongre için düğmeye bastığı belirtildi. Temmuz ayında ilçelerde, ağustos ayında ise illerde kongrelerin tamamlanması, eylül ya da ekim ayında da 8. olağan büyük kongrenin yapılmasının planlandığı öğrenildi.

EMRAH ÖZCAN-