CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda

Seçim yenilgisinin ardından istifa baskılarına direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çember daralıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün değişim çağrısını daha net ifade etmesinin ardından yeni sesler yükselmeye başladı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan eski Grup Başkan Vekili Engin Altay, üstü kapalı olarak CHP liderine çekilme mesajı verdi. Kulislerde Altılı Masa'nın aday belirleme sürecinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilk telaffuz eden isimlerin başında gelen Altay'ın şimdi ise İmamoğlu ile birlikte hareket ettiği konuşuluyor.

FERHAT EKİNCİ-