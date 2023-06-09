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Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi sözlerin yerine getirileceğine dair yaptığı açıklama, işçi ve işveren tarafında beklentileri artırdı.

Haber Giriş : 09 Haziran 2023 09:23, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 09:25
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Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?

Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimler, 6 Şubat deprem felaketini ikinci planda bıraktı. Seçim sonuçları netleşip yeni hükümet kurulduktan sonra gözler yavaş yavaş yeniden deprem bölgesine çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim döneminde verilen sözlerin tamamının yerine getirileceğini söylemesi ise toplumun birçok kesimindeki beklentiyi artırdı.

Bunların başına ise asgari ücretliler ile işverenler geliyor. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan asgari ücretin sınırının 500 dolar olarak çizilmesi, doların değeri dışında bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda. 500 doları ilk kez telaffuz eden dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve halen Ankara Milletvekili Vedat Bilgin'di.

Bilgin, depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı dönemde önemli bir açıklama daha yaparak, "Deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdik" demişti.

Ancak araya seçimin girmesiyle birlikte bu çalışma henüz hayata geçirilmedi. Seçim süreci tamamlanıp yeni kabinenin oluşmasıyla birlikte, çalıştıracak eleman bulmakta zorlanan depremzede sanayici, bu düzenlemenin bir an önce başlatılması yönündeki taleplerini dillendirmeye başladı.

Bugünkü kurlara göre, 500 dolarlık asgari ücrette, çalışanın eline 11 bin 500 lira geçecek. Eğer daha öne kamuoyuna duyurulduğu gibi, deprem bölgesinde asgari ücrette işveren payının, SGK yerine doğrudan çalışana ödenmesi halinde ise bölgede çalışan işçinin eline bugünkü kurlarla 13 bin 530 lira civarında bir ücret geçecek.

Hüseyin GÖKÇE / Kaynak: EKONOMİM

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