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Dolar satmak için zirveyi bekliyorlar

Merkez Bankası (TCMB) verileri, seçim öncesindeki son hafta döviz mevduatlarındaki 6.2 milyar dolar sert düşüş trendinin seçim sonrasında devam etmediği gösterdi. TCMB verilerine göre, 2 Haziran'la biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış 1 milyar 50 milyon dolarlık düşüş oldu. Ancak bu düşüşün 389 milyon dolarlık sınırlı bir bölümü dolar hesaplarında görüldü

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 09:31, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 09:32
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Dolar satmak için zirveyi bekliyorlar

Döviz mevduatındaki azalışın 602 milyon doları altın hesaplarından kaynaklandı. İktidar seçimlere doları 20 TL'nin altında tutma hedefiyle gitti. 28 Mayıs sonrası 2 Haziran ile biten haftada dolar yaklaşık yüzde 4.9 yükselişle 21 TL'nin kıyısına yerleşti.

ALIM SATIM MAKASI DARALIYOR

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı geçen hafta 176 milyar dolardan 175.5 milyar dolara geriledi. Pariteden arındırılmış 1.05 milyar dolarlık düşüşün 740 milyon doları gerçek kişilerden, 310 milyon doları şirketlerden kaynaklandı. Söz konusu haftada tüzel kişi hesaplar 70 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 105.4 milyar dolara geriledi.

Bu arada daha önce yüzde 9-10'lara çıkan bankaların alım satım makası bu hafta yüzde 4-5'lere gerilediği görülüyor. Bu makasın daraldıkça kur seviyesini yeterli bulan tasarruf sahiplerinin 'karı yeterli görüp TL'ye dönmesi bekleniyor.

Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) önden prim ödemesi uygulamasının sonlandırıldığı haftada TL bazında 2 ayın en yavaş artışını kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2 Haziran haftasında KKM hacmi 35 milyar TL artışla 2.5 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise 2 Haziran haftasında Kur Korumalı Mevduatlar 3.5 milyar dolar düşüşle 122.1 milyar dolar oldu.

Kur Korumalı Mevduatlarda artışı hızının yavaşlamasında önden ödemeli prim uygulamasının son bulması önemli rol oynadı. Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta bankalara gönderdiği yazıda "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemişti.

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