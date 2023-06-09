Eğitimde fenalaşan askeri öğrenci hayatını kaybetti

Muhammed İsmail Karaağaç için Isparta Şehir Hastanesi morgunda askeri tören düzenlendi. Karaağaç'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin ardından Isparta Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ve askeri konvoy eşliğinde memleketi Erzincan'a gönderildi.

Karaağaç, Sütçüler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Muhammed İsmail Karaağaç, bugün saat 05.00 sıralarında doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, çarşamba günü saat 18.30 sıralarında, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'ne bağlı Sütçüler ilçesi Çandır Yazılı Kanyon bölgesindeki eğitim alanında rahatsızlanan Kara Harp Okulu öğrencisi Muhammed İsmail Karaağaç, yere yığıldı.

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