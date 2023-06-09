Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 09:55, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 16:15
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K'yi yakaladı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.