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Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazancıyla günü 5.626,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 18:30, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 18:34
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Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 28 seviyesinde.

Avro Bölgesi'nin resesyona girmesine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalarda bir değişiklik olmazken, bankanın 15 Haziran'daki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Haftaya Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı, bütçe dengesi, konut satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi üretimi ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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