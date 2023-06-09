Brent petrolün varil fiyatı 75,59 dolar

Dün 77,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 75,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,94 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, yavaşlayan ekonomik büyümenin küresel petrol talebine yönelik endişeleri artırması ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumsuz ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin'de üretici fiyatlarında devam eden gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluk deflasyon riskine dair endişeleri artırdı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, nisanda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 gerilerken Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 yükseldi.

Son iki hafta boyunca ülkeden gelen bir dizi zayıf ekonomik veri, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası beklenen toparlanmanın yavaş ilerlediğine işaret etti. Söz konusu veriler talep endişelerini güçlendirerek fiyatları baskıladı.

Uzmanlar, Çin'in petrol ithalatının mayısta artmaya devam etse de bu artışın büyük ölçüde yerel rafinerilerin envanter oluşturmasından ve yakıt talebinin zayıf seyretmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının "şahin" politikalarını yakında terk edebileceğine yönelik artan beklentiler ise fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı hafifletiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 24'e geriledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da ABD'de enflasyon ivmesinin yavaşladığına ancak önemli bir endişe olarak kalmaya devam ettiğine işaret ederek, Fed'i para politikası rotasında kalmaya çağırdı.

Öte yandan, Haaretz gazetesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda Washington ve Tahran arasında son günlerde kurulan temaslarda büyük ilerleme kaydedilmişti.

Ancak, Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, iki ülkenin anlaşmaya yakın olduğuna yönelik haberlerin "yanlış ve yanıltıcı" olduğu açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,78 ile 76,02 dolar aralığının direnç, 75,33 ile 75,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.