Bakan Tekin'den 'Şehit Aybüke Öğretmen' paylaşımı

Bakan Tekin'in paylaşımı:

Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıldönümü rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.