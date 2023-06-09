PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 10:46, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 10:47
Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.
İl andarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 13'ünün terör örgütü FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.