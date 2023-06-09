PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Zanlılardan 13'ünün terör örgütü FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

İl andarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu 16 zanlı gözaltına alındı.

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