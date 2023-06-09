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Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil haberleşme altyapısı olmayan yerleşim yerlerine altyapı kurulumu başta olmak üzere planladığı BİT projelerine ayırdığı yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla kamu kurumları arasında birinci sırada yer aldı- Bu kurumu 2 milyar 926 milyon liralık bilgi teknolojileri yatırım planı ile Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 254 milyon lira tutarında ayırdığı ödenekle Milli Eğitim Bakanlığı takip etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 11:00, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 11:04
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Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacak

Türkiye'de kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) yatırımları için bu yıl 21,2 milyar lira bütçe ayrıldı.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede merkezi yönetim kurumlarının BİT yatırımları kapsamında 335 proje için 21 milyar 203 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Bu yıl en fazla BİT yatırımı yapmayı planlayan kamu kurumları arasında, "Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması", "Büyük Veri İçin Donanım-Altyapı Genişletme" gibi projelerle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) birinci sıraya yerleşti. Kurum, söz konusu yatırımlara bu yıl yaklaşık 3 milyar lira ayırdı. Bu ödeneğin 2 milyar 752 milyon liralık bölümü mobil haberleşme altyapısı kurulumu için kullanılacak.

Ticaret Bakanlığı, "Milli Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri", "Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme" gibi projelere yapacağı 2 milyar 926 milyon liralık yatırım ödeneğiyle ikinci sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı da teknoloji altyapısına en çok yatırım yapan kurumlar arasında üçüncü sıraya yerleşirken "Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)", "Bilgi İşlem Altyapısı" gibi projelere 2 milyar 254 milyon liralık harcama yapacak. Eğitimde teknoloji yatırımları çerçevesinde 2 milyar 210 milyon liralık bütçe FATİH Projesi'ne ayrıldı.

Bu kurumların yanı sıra, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısına Emniyet Genel Müdürlüğünce 1 milyar 517 milyon lira, Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 milyar 503 milyon lira, İçişleri Bakanlığınca 1 milyar 379 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 734 milyon lira, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 718 milyon lira, Adalet Bakanlığınca 693 milyon lira, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından da 553 milyon lira yatırım yapılacak.

- Kurumlar bilgi sistemlerinin altyapısını iyileştiriyor

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığının 1 milyar lira ödenek ayrılan "Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı" projeleri de en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkarken İçişleri Bakanlığının "Nüfus Hizmetleri Sistemlerinin İdamesi Projesi"ne yapacağı 650 milyon liralık yatırım da dikkati çekiyor.

Kurumların bilgi sistemlerinin idamesi ve yenilenmesi yatırımlarına ayırdığı bütçeler de bu alanda önemli paya sahip olurken Adalet Bakanlığı 625 milyon lira, TPAO 540 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı da 400 milyon liralık yatırımla bu alanda öne çıkan kurumlar oldu.

TEİAŞ da dijital sistemlerine yatırım yapan başlıca kurumlar arasında yer alırken bu yıl Otomatik Arıza Analiz Sistemi'ne 420 milyon lira harcamada bulunulacak.

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